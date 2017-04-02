Из-за обвала автомагистрали в США задержали трех бездомных

"Задержаны трое подозреваемых в причастности к пожару, которая вызвала обрушение. Все они, как сообщается, были бездомными, которые жили под этим участком", - говорится в сообщении.

Напомним, пожар и обрушение части магистрали состоялись 30 марта. В результате инцидента никто не пострадал.

Власти считают, что на восстановление участка дороги уйдет несколько месяцев. По оценкам специалистов, в ремонте нуждаются более 200 метром автомагистрали. Ущерб оценивается в 10 млн долларов.