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Через обвал автомагістралі у США затримали трьох бездомних

Через обвал автомагістралі у США затримали трьох бездомних

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Троє бездомних, які жили під автомагістраллю в американській Атланті, затримані у справі про обвалення її ділянки в результаті пожежі, передає УНН з посиланням на Reuters.

"Затримано трьох підозрюваних у причетності до пожежі, яка спричинила обвалення. Всі вони, як повідомляється, були бездомними, які жили під цією ділянкою," - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, пожежа і обвалення частини магістралі відбулися 30 березня. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Влада вважає, що на відновлення ділянки дороги піде кілька місяців. За оцінками фахівців, в ремонту потребують понад 200 метром автомагістралі. Збиток оцінюється в 10 млн доларів.

 

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