Через обвал автомагістралі у США затримали трьох бездомних
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Троє бездомних, які жили під автомагістраллю в американській Атланті, затримані у справі про обвалення її ділянки в результаті пожежі, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Затримано трьох підозрюваних у причетності до пожежі, яка спричинила обвалення. Всі вони, як повідомляється, були бездомними, які жили під цією ділянкою," - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, пожежа і обвалення частини магістралі відбулися 30 березня. В результаті інциденту ніхто не постраждав.
Влада вважає, що на відновлення ділянки дороги піде кілька місяців. За оцінками фахівців, в ремонту потребують понад 200 метром автомагістралі. Збиток оцінюється в 10 млн доларів.