Из-за обледенения дорог школьникам в Одесской области продлили каникулы

Согласно решению комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций районной государственной администрации в школах района продлены каникулы с 16 по 22 января 2017 года.

Сельским головам рекомендовано продлить каникулы и в детских садах.

Напомним, из-за карантина на вынужденных каникулах в понедельник, 16 января, останутся школьники отдельных районов и городов из пяти областей Украины. Во Львовской, Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской и Днепропетровской областях за парты сядут дети всех школ, а в Хмельницкой области каникулы закончатся 16-18 января по плану