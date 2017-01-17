Из-за обледенения дорог школьникам в Одесской области продлили каникулы
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 17 января. УНН. В Окнянском районе Одесской области в связи с гололедом на дорогах в детских садах и школах продлили вынужденные каникулы. Об этом сообщает пресс-служба Окнянской РГА, передает корреспондент УНН.
Согласно решению комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций районной государственной администрации в школах района продлены каникулы с 16 по 22 января 2017 года.
Сельским головам рекомендовано продлить каникулы и в детских садах.
Напомним, из-за карантина на вынужденных каникулах в понедельник, 16 января, останутся школьники отдельных районов и городов из пяти областей Украины. Во Львовской, Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской и Днепропетровской областях за парты сядут дети всех школ, а в Хмельницкой области каникулы закончатся 16-18 января по плану