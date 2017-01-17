Через обледеніння доріг школярам на Одещині продовжили канікули

Згідно з рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації у школах району продовжено канікули з 16 по 22 січня 2017 року.

Головам сільських рад рекомендовано продовжити канікули і в дитячих садках.

Нагадаємо, через карантин на вимушених канікулах у понеділок, 16 січня, залишаться школярі окремих районів і міст з п’яти областей України. У Львівській, Івано-Франківській, Одеській, Рівненській і Дніпропетровській областях за парти сядуть діти всіх шкіл, а у Хмельницькій області канікули закінчаться 16-18 січня за планом