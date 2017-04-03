Из-за ночного пожара во Львове эвакуировали двадцать человек

Так, 2 апреля в 10:01 в Службу спасения “101” поступило сообщение о пожаре в квартире на 4-м этаже 4-этажного жилого дома в г.Львове на вул.Венгерская,3.

“На место происшествия немедленно были направлены пожарно-спасательные подразделения государственных пожарно-спасательных частей № 1 и № 30 города Львова. Уже через 1 минуту пожарные прибыли к месту вызова. Пожар вызвал сильное задымление. Токсичный дым распространился по лестничной клеткой. Спасатели вывели из дома на свежий воздух 20 жителей для обеспечения их безопасности. Пожарные ликвидировали возгорание в аппаратах защиты органов дыхания, работая в составе звена газодымозащитной службы”, — говорится в сообщении.

Пожар домашней утвари на площади 3 кв.м локализовали в 10:32 и ликвидировали в 10:33. К ликвидации пожара привлекли 6 спасателей и 2 единицы спецтехники. Причина возникновения пожара устанавливается. В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, на прошлой неделе — с 27 марта по 2 апреля — подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям спасли 39 человек и ликвидировали 4 тыс. 126 пожаров.