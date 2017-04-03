Из-за ночного пожара во Львове эвакуировали двадцать человек

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 42662 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102892 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157730 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117019 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116882 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112787 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104453 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107117 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103606 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153930 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Из-за ночного пожара во Львове эвакуировали двадцать человек

Из-за ночного пожара во Львове эвакуировали двадцать человек

Киев  •  УНН

 • 9903 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 3 апреля. УНН. Во Львове во время пожара в доме пожарные эвакуировали 20 человек. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.

Так, 2 апреля в 10:01 в Службу спасения “101” поступило сообщение о пожаре в квартире на 4-м этаже 4-этажного жилого дома в г.Львове на вул.Венгерская,3.

“На место происшествия немедленно были направлены пожарно-спасательные подразделения государственных пожарно-спасательных частей № 1 и № 30 города Львова. Уже через 1 минуту пожарные прибыли к месту вызова. Пожар вызвал сильное задымление. Токсичный дым распространился по лестничной клеткой. Спасатели вывели из дома на свежий воздух 20 жителей для обеспечения их безопасности. Пожарные ликвидировали возгорание в аппаратах защиты органов дыхания, работая в составе звена газодымозащитной службы”, — говорится в сообщении.

Пожар домашней утвари на площади 3 кв.м локализовали в 10:32 и ликвидировали в 10:33. К ликвидации пожара привлекли 6 спасателей и 2 единицы спецтехники. Причина возникновения пожара устанавливается. В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, на прошлой неделе — с 27 марта по 2 апреля — подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям спасли 39 человек и ликвидировали 4 тыс. 126 пожаров.

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