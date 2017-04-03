Через нічну пожежу у Львові евакуювали двадцять людей
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 3 квітня. УНН. У Львові під час пожежі у будинку вогнеборці евакуювали 20 людей. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС у Львівській області.
Так, 2 квітня о 10:01 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на 4-му поверсі 4-поверхового житлового будинку в м.Львові на вул.Угорська,3.
“На місце події негайно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи державних пожежно-рятувальних частин № 1 та № 30 міста Львова. Вже за 1 хвилину вогнеборці прибули до місця виклику. Пожежа спричинила сильне задимлення. Токсичний дим поширювався сходовою клітиною. Рятувальники вивели із будинку на свіже повітря 20 мешканців для гарантування їх безпеки. Вогнеборці ліквідовували займання в апаратах захисту органів дихання, працюючи у складі ланки газодимозахисної служби”, — йдеться у повідомленні.
Пожежу речей домашнього вжитку на площі 3 кв.м локалізували о 10:32 і ліквідували о 10:33. До ліквідації пожежі залучили 6 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Причина виникнення займання встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав.
Нагадаємо, впродовж минулого тижня — з 27 березня по 2 квітня — підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій врятували 39 осіб та ліквідували 4 тис. 126 пожеж.