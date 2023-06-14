Из-за ночной атаки рф на Одессу под завалами могут быть люди: в ОВА показали последствия удара

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 40710 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 92647 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 93632 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 227502 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 121414 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 113935 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 342707 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 82278 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 134344 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 170513 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
54%
Популярные новости

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 268376 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 149502 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 105305 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 85859 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 50909 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 227470 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 268377 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 342686 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 330289 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 379044 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 50912 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 85861 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 105308 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 149504 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 74524 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Из-за ночной атаки рф на Одессу под завалами могут быть люди: в ОВА показали последствия удара

Киев • УНН

 • 2241960 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. В результате ночной ракетной атаки российских войск на Одессу, второй за неделю, погибли три человека, 13 ранены, под завалами могут быть люди. Об этом сообщает Одесская ОВА в Facebook, пишет УНН.

Из-за ночной атаки рф на Одессу под завалами могут быть люди: в ОВА показали последствия удара

Цитата

«Враг в очередной раз испытывает Одессу. Российские террористы применяют свое оружие против гражданских людей. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - заявил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Детали

"Ночью, коварно и жестко. Из акватории Черного моря страна-агрессор выпустила четыре крылатые ракеты «Калибр». Наши Силы противовоздушной обороны сбили три, но есть и попадания. К сожалению, погибли три человека, 13 ранены", - сообщили в ОВА.

Как сообщается, в результате атаки повреждены жилой комплекс, учебное заведение, бизнес-центр, кафе и магазины в центре города.

"Из-за этого шесть человек получили ранения. Это два охранника и жители соседнего дома", - указали в ОВА.

"Одну из ракет российские боевики нацелили на складское помещение с продуктами питания одной из торговых сетей. Трое сотрудников склада погибли, семеро получили ранения. Продолжается разбор завалов. Под ними могут быть люди", - сообщили в ОГА.

Как отмечается, разрушено 1000 кв. м, 400 кв. м были охвачены огнем, пожар ликвидировали.

На месте работают все соответствующие службы. Последствия этой циничной атаки уточняются. Из-за работы следственных групп временно перекрыта часть движения транспорта по проспекту Шевченко - от проспекта Гагарина до улицы Пироговской.

Напомним

В ночь на 14 июня 2023 года российские оккупанты нанесли ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам Украины крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, а также ударными дронами-камикадзе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

УНН-Одесса
Brent
$63.18
Bitcoin
$77,341.20
S&P 500
$5,083.94
Tesla
$233.66
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,999.61
Ethereum
$1,481.66