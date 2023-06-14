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Через нічну атаку рф на Одесу під завалами можуть бути люди: в ОВА показали наслідки удару

Київ • УНН

 • 2241960 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Внаслідок нічної ракетної атаки російських військ на Одесу, другої за тиждень, загинули троє людей, 13 поранено, під завалами можуть бути люди. Про це повідомляє Одеська ОВА у Facebook, пише УНН.

Через нічну атаку рф на Одесу під завалами можуть бути люди: в ОВА показали наслідки удару

Цитата

“Ворог вчергове випробовує Одесу. Російські терористи застосовують свою зброю проти цивільних людей. Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих та бажаю скорішого одужання всім постраждалим”, — заявив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Деталі

“Вночі, підступно та жорстко. З акваторії Чорного моря країна-агресор випустила чотири крилаті ракети „Калібр“. Наші Сили протиповітряної оборони збили три, але маємо і влучання. На жаль, загинули троє людей, 13 поранені”, — повідомили в ОВА.

Як повідомляється, внаслідок атаки пошкоджені житловий комплекс, навчальний заклад, бізнес-центр, кафе та крамниці в середмісті.

“Через це шестеро людей отримали поранення. Це два охоронці і жителі сусіднього будинку”, — вказали в ОВА.

“Одну з ракет російські бойовики націлили на складське приміщення продуктами харчування однієї з торговельних мереж. Троє співробітників складу загинули, семеро отримали поранення. Триває розбір завалів. Під ними можуть бути люди”, — повідомили в ОВА.

Як зазначається, зруйновано 1000 кв. м, 400 кв. м були охоплені вогнем, пожежу ліквідували.

На місці працюють всі відповідні служби. Наслідки цієї цинічної атаки уточнюються. Через роботу слідчих груп тимчасово перекрито частину руху транспорту проспектом Шевченка — від проспекту Гагаріна до вулиці Пироговської.

Нагадаємо

У ніч на 14 червня 2023 року російські окупанти завдали ракетного удару по військових та інфраструктурних об’єктах України крилатими ракетами повітряного та морського базування, а також ударними дронами-камікадзе.

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