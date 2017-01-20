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Из-за некачественной теплосистемы теряется около 60% топлива - Г.Зубко

Из-за некачественной теплосистемы теряется около 60% топлива - Г.Зубко

Киев • УНН

 • 11640 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Для полноценного отопления домов украинцев вполне хватит восемь миллиардов кубометров газа в год, но из-за некачественной теплосистемы теряется около 60% топлива. Об этом в эфире телеканала ZIK сказал вице-премьер-министр Украины, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, передает УНН.

Из 18,6 миллиарда кубометров газа, поставляемого на нужды жилищно-коммунальных хозяйств, 2,4 теряют в системе теплоснабжения и еще 9 - непосредственно в домах. Тогда как по назначению - на отопление квартир - доходит лишь 7,2 миллиарда кубометров. То есть в целом украинцы теряют более 60% газа, стоимость которого все равно оплачивают.

"Для эффективного проведения отопления в жилом секторе и чтобы достичь комфортной двадцатиградусной температуры, достаточно восемь миллиардов кубов газа. Однако, если посмотреть на Польшу, Австрию или Германию, чтобы достичь такого эффекта, они осуществляли соответствующие капиталовложения в течение семи или даже пятнадцати лет", - рассказал Г.Зубко.

"Мы уже имеем достаточно много проектов по всей стране, с помощью которых удалось уменьшить потребление газа на 75 процентов. Это все - за счет термосанации домов", - отметил министр.

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