Через неякісну теплосистему втрачається близько 60 % палива - Г.Зубко

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Для повноцінного опалення домівок українцям повністю вистачить вісім мільярдів кубометрів газу на рік, але через неякісну теплосистему втрачається близько 60 % палива. Про таке в ефірі телеканалу ZIK сказав віце-прем’єр-міністр України, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, передає УНН.

Із 18,6 мільярда кубометрів газу, що постачається на потреби житлово-комунальних господарств, 2,4 втрачають у системі теплопостачання і ще 9 — безпосередньо у будинках. Тоді як за призначенням — на опалення квартир — доходить лише 7,2 мільярда кубометрів. Тобто загалом українці втрачають понад 60% газу, вартість якого все одно оплачують.

“Для ефективного проведення опалення у житловому секторі і щоб досягти комфортної двадцятиградусної температури, достатньо вісім мільярдів кубів газу. Однак, якщо подивитись на Польщу, Австрію чи Німеччину, аби досягти такого ефекту, вони здійснювали відповідні капіталовкладення протягом семи чи навіть п’ятнадцяти років,” — розповів Г.Зубко.

“Ми уже маємо досить багато проектів по всій країні, за допомогою яких вдалось зменшити споживання газу на 75 відсотків. Це все — за рахунок термосанації будинків,” — наголосив міністр.

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