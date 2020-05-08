Из-за непрохождения аттестации в отдельных регионах уволено более 30% прокуроров

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
5 апреля, 18:50 • 13839 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 78008 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 109723 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 181542 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 185015 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 392057 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 226730 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 501763 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349562 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230632 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
3.1м/с
78%
Популярные новости

Генштаб опроверг ложь рф о нарушении Украиной "энергетического перемирия"

5 апреля, 16:08 • 17306 просмотра

Иран пытался убить главного раввина Азербайджана - СМИ

5 апреля, 16:27 • 15298 просмотра

Разведка Британии: Россия с начала года замедлила свое продвижение на фронте

5 апреля, 16:42 • 13961 просмотра

В Конче-Заспе возле дома Юлии Тимошенко разбился Мерседес: есть травмированные

5 апреля, 17:04 • 13297 просмотра

Jaguar Land Rover приостанавливает поставки в США из-за пошлин Трампа

5 апреля, 17:33 • 11144 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 143997 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 131936 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 220189 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 392058 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 501765 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 13839 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 38966 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 38598 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 46110 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 76199 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Из-за непрохождения аттестации в отдельных регионах уволено более 30% прокуроров

Киев • УНН

 • 16149 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Из-за непрохождения аттестации в прокуратурах отдельных регионов уволено более 30% прокуроров. Об этом сообщил Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в видеообращении, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.

Из-за непрохождения аттестации в отдельных регионах уволено более 30% прокуроров

"Офис Генерального прокурора продолжает начатую реформу - я за нее голосовала, как депутат, и сейчас отвечаю за ее воплощение, как генпрокурор. Мы запустили Тренинговый центр прокуроров, чтобы сохранить и усилить кадровый потенциал, плодотворно сотрудничаем в вопросах реформирования с международными партнерами", - сказала Венедиктова.

По ее словам, Офис генпрокурора столкнулся и с целым рядом проблемных вопросов. В судах более 600 дел по искам к Офису Генерального прокурора уволенных прокуроров, не прошедших аттестации. К тому же, народные депутаты Украины обратились с конституционным представлением о конституционности Закона Украины, которым предусмотрена реформа органов прокуратуры.

"Из-за непрохождения аттестации в прокуратурах отдельных регионов уволено более 30% прокуроров. Это может дестабилизировать не только работу отдельно взятой прокуратуры, но и существенно повлиять на функционирование правоохранительной системы в целом", - отметила Венедиктова.

Она добавила, что осознавая ответственность за реформирование органов прокуратуры возложена на Генерального прокурора - моя задача минимизировать негативные последствия аттестации, чтобы не допустить новых ошибок при аттестации региональных и местных прокуратур, предотвратить кадровый коллапс и предупредить очередной шквал судебных исков с возмещением миллионных взысканий из бюджета государства.

"Именно поэтому сейчас совместно с Советом прокуроров и международными партнерами готовятся критерии оценки соответствия прокурора требованиям профессиональной компетентности, этики и добродетели. Жаль, что это расценивается отдельными деятелями как остановка реформы - это надумано", - сказала Венедиктова.

Также она отметила, что аттестация прокуроров региональных прокуратур продолжится сразу после завершения карантина. Сейчас идет работа по созданию кадровых комиссий.

"Относительно формирования Комиссии по отбору руководящего состава. Законодателем такое право предоставлено исключительно Генеральному прокурору. Она образуется из семи человек: четырех прокуроров, а также представителей высших учебных заведений и научных учреждений или лиц, делегированных международными неправительственными организациями и дипломатическими миссиями с их согласия. Наполнение прокуратуры - спешный процесс, который нельзя ставить на паузу", - рассказала Венедиктова.

Напомним, два этапа аттестации прошли успешно более 75% прокуроров.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,518.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,811.84