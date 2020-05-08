Через непроходження атестації в окремих регіонах звільнено понад 30% прокурорів

“Офіс Генерального прокурора продовжує розпочату реформу — я за неї голосувала, як депутат і зараз відповідаю за її втілення, як Генпрокурор. Ми запустили Тренінговий центр прокурорів, щоб зберегти і посилити кадровий потенціал, плідно співпрацюємо в питаннях реформування із міжнародними партнерами”, — сказала Венедіктова.

За її словами, Офіс Генпрокурора зіткнувся і з цілою низкою проблемних питань. В судах більш, ніж 600 справ за позовами до Офісу Генерального прокурора від звільнених прокурорів, які не пройшли атестації. До того ж, народні депутати України звернулись із конституційним поданням щодо конституційності Закону України, яким передбачена реформа органів прокуратури.

"Через непроходження атестації в прокуратурах окремих регіонів звільнено більше 30% прокурорів. Це може дестабілізувати не лише роботу окремо взятої прокуратури, а й суттєво вплинути на функціонування правоохоронної системи в цілому",- зазначила Венедіктова.

Вона зауважила, що усвідомлюючи відповідальність за реформування органів прокуратури покладено на Генерального прокурора — моє завдання мінімізувати негативні наслідки атестації, щоб не допустити нових помилок під час атестації регіональних і місцевих прокуратур, запобігти кадровому колапсу та попередити черговий шквал судових позовів з відшкодуванням мільйонних стягнень з бюджету держави.

"Саме тому наразі спільно з Радою прокурорів і міжнародними партнерами готуються критерії оцінки відповідності прокурора вимогам професійної компетентності, етики та доброчесності. Прикро, що це розцінюється окремими діячами як зупинення реформи — це надумано", - сказала Венедіктова.

Також вона наголосила, що атестація прокурорів регіональних прокуратур продовжиться відразу після завершення карантину. Зараз триває робота по створенню кадрових комісій.

"Щодо формування Комісії з добору керівного складу. Законодавцем таке право надано виключно Генеральному прокурору. Вона утворюється із семи осіб: чотирьох прокурорів, а також представників вищих навчальних закладів та наукових установ, або осіб, делегованих міжнародними неурядовими організаціями та дипломатичними місіями за їх згодою. Наповнення прокуратури — нагальний процес, який не можна ставити на паузу", - розповіла Венедіктова.

Нагадаємо, два етапи атестації пройшли успішно понад 75% прокурорів.