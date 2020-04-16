Реформа прокуратури: два етапи атестації пройшли успішно понад 75% прокурорів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Два етапи атестації регіональних прокуратур успішно пройшли вже понад 75% прокурорів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
"Перша та друга кадрові комісії з атестації прокурорів регіональних прокуратур завершили опрацювання протоколів проходження двох етапів тестування. 2383 прокурори, тобто понад 75%, успішно пройшли два етапи атестації", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що прокурори, які не набрали встановленого прохідного балу, або взагалі не з’явилися на тестування і не повідомили про поважність причин своєї неявки з наданням підтверджуючих документів, ухвалено рішення про неуспішне проходження атестації. Це означає, що вони підлягають звільненню.
"Також комісії розглянули близько тисячі заяв прокурорів щодо перенесення строків тестування, поданих як напередодні, так і після дня проходження атестації. Члени комісій ухвалили рішення про призначення додаткового дня для складання тестів", - зазначається у повідомленні.
Окрім того повідомляється, що дати третього етапу атестації та додаткового тестування в рамках перших двох етапів будуть визначені комісіями після зняття обмежувальних карантинних заходів.
Нагадаємо, 2 березня 2020 року розпочалася атестація прокурорів регіональних прокуратур.