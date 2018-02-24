Из-за непогоды на некоторых дорогах Киева образовались пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Из-за снега на некоторых дорогах Киева образовались пробки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Google.
Пробки наблюдаются на Южном и Московском мосту и в центре Киева. В частности, движение затруднено возле станции метро "Лукьяновская", "Университет", "Театральная", "Площадь Независимости" и другие. Кроме того, пробки образовались на улице Окружной.
Отметим, по данным ресурса, на данный момент в Киеве произошло около 20 ДТП.
Напомним, как сообщили в ГСЧС Украины, в субботу состоянию на 11:00 шел снег в южных, западных, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Житомирской и Киевской областях. Ожидается, что в Киеве снег будет идти до конца суток, и снежный покров увеличится на 3-5 см.