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Через непогоду на деяких дорогах Києва утворилися затори

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. Через сніг на деяких дорогах Києва утворилися затори. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Google.

Затори спостерігаються на Південному та Московському мосту та в центрі Києва. Зокрема, рух ускладнений біля станції метро "Лук'янівська", "Університет", "Театральна", "Майдан Незалежності" та інші. Крім того, затори спостерігаються на вулиці Кільцевій

Зазначимо, за даними ресурсу, наразі в Києві сталось близько 20 ДТП.

Нагадаємо, як повідомили в ДСНС України, у суботу станом на 11:00 йшов сніг у південних, західних, Кіровоградській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській та Київській областях. Очікується, що в Києві сніг йтиме до кінця доби, і сніговий покрив зросте на 3-5 см.

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