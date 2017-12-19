Из-за непогоды задержалось 30 пассажирских поездов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. По состоянию на 5:00 вторника из-за непогоды задерживаются 30 пассажирских поездов, в среднем до 25 минут. Лишь два поезда Киев - Ивано-Франковск и Хмельницкий - Москва задерживаются более часа. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Укрзализныци.
"По состоянию на 5:00 19 декабря 2017 года из-за непогоды задерживаются 30 пассажирских поездов. Среднее время задержки до 25 минут. Лишь два поезда Киев - Ивано-Франковск и Хмельницкий - Москва задерживаются больше часа", - говорится в сообщении.
При этом указано, что, несмотря на значительные осадки, все поезда курсируют.
"Укрзализныця полностью контролирует ситуацию с движением пассажирских и грузовых поездов. Работа по очистке путей, перегонов, стрелочных перегонов продолжается круглосуточно - ночью работало 1492 железнодорожника, из которых 888 путейцев", - добавили в ведомстве.
На Львовской железной дороге, как сообщается, ночью работала одна снегоочистительная путевая машина. В общем от снега было очищено 3049 стрелочных переводов и 255 пассажирских платформ.
В течение ночи осадки в виде снега наблюдались на территории Юго-Западной и Одесской железных дорог. Наибольшая толщина снежного покрова была в Сянках - 45 см, Киеве - 18 см и Вапнярке - 15 см, указали в Укрзализныце.
Напомним, за прошедшие сутки в Киеве выпала почти полумесячная норма осадков.