Через негоду затрималося 30 пасажирських поїздів

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Станом на 5:00 вівторка через негоду затримуються 30 пасажирських поїздів, у середньому до 25 хвилин. Лише два поїзди Київ – Івано-Франківськ та Хмельницький – Москва затримуються більше години. Про це УНН повідомили у прес-службі Укрзалізниці.