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Через негоду затрималося 30 пасажирських поїздів

Через негоду затрималося 30 пасажирських поїздів

Київ • УНН

 • 9883 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Станом на 5:00 вівторка через негоду затримуються 30 пасажирських поїздів, у середньому до 25 хвилин. Лише два поїзди Київ – Івано-Франківськ та Хмельницький – Москва затримуються більше години. Про це УНН повідомили у прес-службі Укрзалізниці.

"Станом на 5:00 19 грудня 2017 року через негоду затримуються 30 пасажирських поїздів. Середній час затримки до 25 хвилин. Лише два поїзди Київ – Івано-Франківськ та Хмельницький – Москва затримуються більше години", - йдеться у повідомленні.

При цьому вказано, що, незважаючи на значні опади, усі поїзди курсують.

"Укрзалізниця повністю контролює ситуацію з рухом пасажирських та вантажних поїздів. Робота з очищення колій, перегонів, стрілочних перегонів триває цілодобово - вночі працювало 1492 залізничники, із яких 888 колійників", - додали у відомстві.

На Львівській залізниці, як повідомляється, вночі працювала одна снігоочисна колійна машина. Загалом від снігу було очищено 3049 стрілочних переводів та 255 пасажирських платформ.

Впродовж ночі опади у вигляду снігу спостерігалися на території Південно-Західної та Одеської залізниць. Найбільша товщина снігового покриву була у Сянках – 45 см, Києві – 18 см та Вапнярці – 15 см, вказали в Укрзалізниці.

Нагадаємо, за минулу добу у Києві випала майже півмісячна норма опадів.

 

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