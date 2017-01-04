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Из-за непогоды закарпатские спасатели отбуксировали 37 автомобилей

Из-за непогоды закарпатские спасатели отбуксировали 37 автомобилей

Киев • УНН

 • 9413 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 4 января. УНН. По состоянию на 14:00 среды, 4 января, спасатели на Закарпатье отбуксировали 37 автомобилей, застрявших на заснеженных трассах Закарпатской области, сообщают УНН в пресс-службе УГосЧС в Закарпатской области.

Работа по буксировке транспортных средств продолжается до сих пор.

Кроме того, из-за повреждения линий электропередач на территории Закарпатской области остаются отключенными от электроснабжения 19 населенных пунктов, из них 12 полностью и 7 частично.

Напомним, что сегодня утром обесточенных населенных пунктов было 25 . Ситуация находится на контроле Управления ГосЧС Украины в Закарпатской области.

Как ранее сообщал УНН, по состоянию на 11:00 среды, 4 января, на заснеженных трассах Закарпатья спасатели отбуксировали 15 автомобилей .

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