Из-за непогоды закарпатские спасатели отбуксировали 37 автомобилей
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 4 января. УНН. По состоянию на 14:00 среды, 4 января, спасатели на Закарпатье отбуксировали 37 автомобилей, застрявших на заснеженных трассах Закарпатской области, сообщают УНН в пресс-службе УГосЧС в Закарпатской области.
Работа по буксировке транспортных средств продолжается до сих пор.
Кроме того, из-за повреждения линий электропередач на территории Закарпатской области остаются отключенными от электроснабжения 19 населенных пунктов, из них 12 полностью и 7 частично.
Напомним, что сегодня утром обесточенных населенных пунктов было 25 . Ситуация находится на контроле Управления ГосЧС Украины в Закарпатской области.
Как ранее сообщал УНН, по состоянию на 11:00 среды, 4 января, на заснеженных трассах Закарпатья спасатели отбуксировали 15 автомобилей .