Через негоду закарпатські рятувальники відбуксирували 37 автомобілів
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 4 січня. УНН. Станом на 14:00 середи, 4 січня, рятувальники на Закарпатті відбуксирували 37 автомобілів, котрі застрягли на засніжених трасах Закарпатської області, повідомляють УНН у прес-службі УДСНС у Закарпатській області.
Робота з буксирування транспортних засобів триває й досі.
Окрім того, через пошкодження ліній електропередач на території Закарпатської області залишаються відключеними від електропостачання 19 населених пунктів, з них 12 повністю та 7 частково.
Нагадаємо, що сьогодні зранку знеструмлених населених пунктів було 25. Ситуація перебуває на контролі Управління ДСНС України у Закарпатській області.
Як раніше повідомляв УНН, станом на 11:00 середи, 4 січня, на засніжених трасах Закарпаття рятувальники відбуксирували 15 автомобілів.