Из-за непогоды в Украине обесточены почти 230 населенных пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Украина накрыли ливни и грозы, вследствие этого на сегодня обесточены 229 населенных пунктов в 3 областях. Об этом сообщили в ГСЧС, пишет УНН.
Детали
По состоянию на 7 ч. 31 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 229 населенных пунктов в 3 областях (Киевская — 130, Черниговская — 92 и Кировоградская −7).
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним
На Виноградаре в Киеве ветка дерева упала на линию электропередач, из-за чего загорелась электрощитовая.
Киев залило дождем: автомобили “плывут”, трамваи задерживаются, а станция метро “Героев Днепра” работает с ограничениями.