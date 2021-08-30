У Києві миттєво загорілась електрощитова: справжня причина
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. На Виноградарі у Києві гілка дерева впала на лінію електропередач, через що електрощитова загорілась. Про це кореспонденту УНН повідомили у ДСНС.
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Помічник начальника чергової зміни ДСНС спростував повідомлення, що з’явились у ЗМІ, про те, що на Виноградарі блискавка вдарила в щитову. За його словами електрощитова загорілась через те, що гілка впала на лінію електропередач.
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“Ні, блискавка не потрапила у електрощитову. Гілка впала на лінію електропередач” - заявив представник ДСНС.
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