У Києві миттєво загорілась електрощитова: справжня причина

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Помічник начальника чергової зміни ДСНС спростував повідомлення, що з’явились у ЗМІ, про те, що на Виноградарі блискавка вдарила в щитову. За його словами електрощитова загорілась через те, що гілка впала на лінію електропередач.

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“Ні, блискавка не потрапила у електрощитову. Гілка впала на лінію електропередач” - заявив представник ДСНС.

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