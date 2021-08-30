Київ залило дощем: автівки "пливуть", трамваї затримуються, а станція метро "Героїв Дніпра" працює з обмеженнями
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Київ залило дощем. Через надмірну кількість води трамваї затримуються, а станція метро "Героїв Дніпра" працює з обмеженями, передає УНН.
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Як повідомили у Київпастрансі, затримується рух трамваїв № 28, 33К, 35.
“Затримується рух трамваїв № 28, 33К, 35 по вул. Закревського - зупинка "Школа мистецтв" з причини скупчення води. На місце направлено відповідальну службу підприємства”, - сказано у повідомленні.
Також повідомляється, що затримується рух тролейбусів № 23, 28 по вул. Білоруська, 5. Тролейбуси затримуються з причини падіння дерева на контактну мережу.
Додамо
Через негоду із обмеженнями працює і столичне метро.
"Для уникнення підтоплення через негоду станція Героїв Дніпра працює з обмеженнями на вхід та вихід. Рух поїздів здійснюється у звичайному режимі", - повідомили у метрополітені.
Кияни також діляться у соцмережах фото та відео негоди. Кадри із "плаваючими" авто у своєму Telegram-каналі поділився український журналіст Максим Назаров.
Нагадаємо
29 серпня через загрозу підтоплення закрили вхід на станцію столичного метро "Героїв Дніпра".