Наслідки зливи у Києві: через загрозу підтоплення закрили вхід на станцію метро, затримується громадський транспорт
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Через загрозу підтоплення закрили вхід на станцію столичного метро "Героїв Дніпра" - після зливи, що пройшла у Києві в неділю після обіду, повідомляє УНН з посиланням на дані КП "Київський метрополітен".
Цитата:
"Для уникнення підтоплення через негоду перший вестибюль станції Героїв Дніпра зачинено на вхід та вихід", - повідомили у метрополітені.
Деталі
Про відновлення роботи станції у звичайному режимі пообіцяли повідомити додатково.
Тим часом, через підтоплення вулиць тимчасово призупиняли рух громадського транспорту на низці маршрутів.
Наразі затримується рух трамваїв № 12, 16, 19, повідомили у КП "Київпастранс".
"Затримується рух трамваїв № 12, 16, 19 по вул. Кирилівська - Бізнеспарк з причини скупчення води. На місце направлено відповідальну службу підприємства", - вказали у КП.