Наслідки зливи у Києві: через загрозу підтоплення закрили вхід на станцію метро, затримується громадський транспорт

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"Для уникнення підтоплення через негоду перший вестибюль станції Героїв Дніпра зачинено на вхід та вихід", - повідомили у метрополітені.

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Про відновлення роботи станції у звичайному режимі пообіцяли повідомити додатково.

Тим часом, через підтоплення вулиць тимчасово призупиняли рух громадського транспорту на низці маршрутів.

Наразі затримується рух трамваїв № 12, 16, 19, повідомили у КП "Київпастранс".

"Затримується рух трамваїв № 12, 16, 19 по вул. Кирилівська - Бізнеспарк з причини скупчення води. На місце направлено відповідальну службу підприємства", - вказали у КП.