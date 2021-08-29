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Наслідки зливи у Києві: через загрозу підтоплення закрили вхід на станцію метро, затримується громадський транспорт

Київ • УНН

 • 22708 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Через загрозу підтоплення закрили вхід на станцію столичного метро "Героїв Дніпра" - після зливи, що пройшла у Києві в неділю після обіду, повідомляє УНН з посиланням на дані КП "Київський метрополітен".

Цитата:

"Для уникнення підтоплення через негоду перший вестибюль станції Героїв Дніпра зачинено на вхід та вихід", - повідомили у метрополітені.

Деталі

Про відновлення роботи станції у звичайному режимі пообіцяли повідомити додатково.

Тим часом, через підтоплення вулиць тимчасово призупиняли рух громадського транспорту на низці маршрутів.

Наразі затримується рух трамваїв № 12, 16, 19, повідомили у КП "Київпастранс".

"Затримується рух трамваїв № 12, 16, 19 по вул. Кирилівська - Бізнеспарк з причини скупчення води. На місце направлено відповідальну службу підприємства", - вказали у КП.

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