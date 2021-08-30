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Киев залило дождем: автомобили "плывут", трамваи задерживаются, а станция метро "Героев Днепра" работает с ограничениями

Киев залило дождем: автомобили "плывут", трамваи задерживаются, а станция метро "Героев Днепра" работает с ограничениями

Киев  •  УНН

 • 22377 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Киев залило дождем. Из-за чрезмерного количества воды трамваи задерживаются, а станция метро "Героев Днепра" работает с ограниченным, передает УНН.

Детали

Как сообщили в Киевпастрансе, задерживается движение трамваев № 28, 33К, 35.

"Задерживается движение трамваев № 28, 33К, 35 по ул. Закревского - остановка "Школа искусств" по причине скопления воды. На место направлены ответственную службу предприятия", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что задерживается движение троллейбусов № 23, 28 по ул. Белорусская, 5. Троллейбусы задерживаются по причине падения дерева на контактную сеть.

Добавим

Из-за непогоды с ограничениями работает и столичное метро.

"Во избежание подтопления из-за непогоды станция Героев Днепра работает с ограничениями на вход и выход. Движение поездов осуществляется в обычном режиме", - сообщили в метрополитене.

Киевляне также делятся в соцсетях фото и видео непогоды. Кадры с "плавающими" авто в своем Telegram-канале поделился украинский журналист Максим Назаров.

Напомним

29 августа из-за угрозы подтопления закрыли вход на станцию столичного метро "Героев Днепра".

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Украинские Национальные Новости

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