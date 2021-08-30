В Киеве мгновенно загорелась электрощитовая: настоящая причина
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. На Виноградаре в Киеве ветка дерева упала на линию электропередач, из-за чего электрощитовая загорелась. Об этом корреспонденту УНН сообщили в ГСЧС.
Детали
Помощник начальника дежурной смены ГСЧС опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что на Виноградаре молния ударила в щитовую. По его словам электрощитовая загорелась из-за того, что ветка упала на линию электропередач.
Цитата
“Нет, молния не попала в электрощитовую. Ветка упала на линию электропередач”, - заявил представитель ГСЧС.
Напомним
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