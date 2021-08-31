Через негоду в Україні знеструмлено майже 230 населених пунктів

Деталі

Станом на 7 год. 31 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 229 населених пунктів у 3 областях (Київська — 130, Чернігівська — 92 та Кіровоградська —7).

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо

На Виноградарі у Києві гілка дерева впала на лінію електропередач, через що загорілась електрощитова.

Київ залило дощем: автівки “пливуть”, трамваї затримуються, а станція метро “Героїв Дніпра” працює з обмеженнями.