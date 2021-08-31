Через негоду в Україні знеструмлено майже 230 населених пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Україну накрили зливи та грози, внаслідок цього станом на сьогодні знеструмлені 229 населених пунктів у 3 областях. Про це повідомили у ДСНС, пише УНН.
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Станом на 7 год. 31 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 229 населених пунктів у 3 областях (Київська — 130, Чернігівська — 92 та Кіровоградська —7).
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
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