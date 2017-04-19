Из-за непогоды в Украине обесточены 152 населенных пункта

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 17435 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 77577 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 139520 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110677 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112625 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109974 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102318 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106402 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103079 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149634 просмотра

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Из-за непогоды в Украине обесточены 152 населенных пункта

Из-за непогоды в Украине обесточены 152 населенных пункта

Киев  •  УНН

 • 9102 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Вследствие дождей с мокрым снегом и шквалистых порывов ветра, срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач, обесточены 152 населенных пунктов в шести областях: Днепропетровской - 73, Харьковской - 38, Полтавской - 35, Херсонской - 4, Кировоградской - 1 и Запорожской - 1. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"С 18 на 19 апреля в результате неблагоприятных погодных условий (дождь с мокрым снегом, шквальные порывы ветра), из-за срабатывания автоматики защиты линий электропередач, обесточены 152 населенных пункта в шести областях, а именно Днепропетровская - 73, Харьковская - 38, Полтавская - 35, Херсонская - 4, Кировоградская - 1 и Запорожская - 1", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Как сообщал УНН 18 апреля, синоптики предупредили о заморозках и метели на Закарпатье.

Также погодные условия этой неделе ухудшатся по всей Украине.

Украинские Национальные Новости

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