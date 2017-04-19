Из-за непогоды в Украине обесточены 152 населенных пункта

"С 18 на 19 апреля в результате неблагоприятных погодных условий (дождь с мокрым снегом, шквальные порывы ветра), из-за срабатывания автоматики защиты линий электропередач, обесточены 152 населенных пункта в шести областях, а именно Днепропетровская - 73, Харьковская - 38, Полтавская - 35, Херсонская - 4, Кировоградская - 1 и Запорожская - 1", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Как сообщал УНН 18 апреля, синоптики предупредили о заморозках и метели на Закарпатье.

Также погодные условия этой неделе ухудшатся по всей Украине.