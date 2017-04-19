Из-за непогоды в Украине обесточены 152 населенных пункта
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Вследствие дождей с мокрым снегом и шквалистых порывов ветра, срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач, обесточены 152 населенных пунктов в шести областях: Днепропетровской - 73, Харьковской - 38, Полтавской - 35, Херсонской - 4, Кировоградской - 1 и Запорожской - 1. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"С 18 на 19 апреля в результате неблагоприятных погодных условий (дождь с мокрым снегом, шквальные порывы ветра), из-за срабатывания автоматики защиты линий электропередач, обесточены 152 населенных пункта в шести областях, а именно Днепропетровская - 73, Харьковская - 38, Полтавская - 35, Херсонская - 4, Кировоградская - 1 и Запорожская - 1", - говорится в сообщении.
К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
Как сообщал УНН 18 апреля, синоптики предупредили о заморозках и метели на Закарпатье.
Также погодные условия этой неделе ухудшатся по всей Украине.