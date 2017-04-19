Через негоду в Україні знеструмлено 152 населених пункти

"З 18 на 19 квітня внаслідок несприятливих погодних умов (дощ з мокрим снігом, шквалисті пориви вітру), через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 152 населених пунктів у шести областях, а саме: Дніпропетровська - 73, Харківська - 38, Полтавська - 35, Херсонська - 4, Кіровоградська – 1 та Запорізька - 1", - йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Як повідомляв УНН 18 квітня, синоптики попередили про заморозки та хуртовини на Закарпатті.

Також погодні умови цього тижня погіршаться по всій Україні.