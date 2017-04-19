Через негоду в Україні знеструмлено 152 населених пункти
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Внаслідок дощів з мокрим снігом та шквалистих поривів вітру й спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 152 населених пунктів у шести областях: Дніпропетровській - 73, Харківській - 38, Полтавській - 35, Херсонській - 4, Кіровоградській – 1 та Запорізькій - 1. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
"З 18 на 19 квітня внаслідок несприятливих погодних умов (дощ з мокрим снігом, шквалисті пориви вітру), через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 152 населених пунктів у шести областях, а саме: Дніпропетровська - 73, Харківська - 38, Полтавська - 35, Херсонська - 4, Кіровоградська – 1 та Запорізька - 1", - йдеться у повідомленні.
До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
Як повідомляв УНН 18 квітня, синоптики попередили про заморозки та хуртовини на Закарпатті.
Також погодні умови цього тижня погіршаться по всій Україні.