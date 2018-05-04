Из-за непогоды в Индии погибли более 140 человек

Как отмечается, в результате мощного песчаной бури погиб 121 человек в штатах Уттар-Прадеш, Раджастан, Уттаракханд и Пенджаб. А в результате грозы, во время которой зафиксировали примерно 40 тысяч ударов молнии, погиб еще 21 человек на юге страны.

У тысяч людей в штатах Уттар-Прадеш и Раджастхан разрушены дома во время сильного ветра.

"Мы не могли спать и волновались, вдруг снова обрушится буря. Мы придерживались всех необходимых мер, но ничто не может противостоять ярости природы", - заявил житель индийского города Агра Мунна Лал Джа.

Индийский метеорологический департамент предупредил, что в субботу, скорее всего, непогода охватит еще более широкую область.

Руководитель государственного управления по борьбе со стихийными бедствиями в штате Телангана Чандравадан сказал, что нестабильная погода сохранится в южном регионе.

"У нас подобные предупреждения о непогоде на ближайшие два дня", - заявил Чандраввадан.

От штормов и ударов молнии в Индии ежегодно гибнут тысячи людей, но последняя буря стала одной из самых серьезных за последние десятилетия.

Как сообщал УНН, из-за непогоды было отменено десятки рейсов в международных аэропортах, включая Дели. Ранее сообщалось о 91 жертве.