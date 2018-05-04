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Через негоду в Індії загинули понад 140 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Внаслідок серії потужних бур, які обрушилися на Індію цього тижня, загинуло понад 140 осіб. Як попереджає місцева влада у п’ятницю, кількість жертв може зрости, передає УНН з посиланням на AFP.

Через негоду в Індії загинули понад 140 людей

Як зазначається, внаслідок потужної піщаної бурі загинула 121 людина в штатах Уттар-Прадеш, Раджастан, Уттаракханд і Пенджаб. А в результаті грози, під час якої зафіксували приблизно 40 тисяч ударів блискавки, загинула ще 21 людина на півдні країни.

У тисяч людей в штатах Уттар-Прадеш і Раджастан зруйновані домівки під час сильного вітру.

“Ми не могли спати і хвилювались, раптом знову обрушиться буря. Ми дотримувалися усіх необхідних заходів, але ніщо не може протистояти ярості природи”, — заявив житель індійського міста Агра Мунна Лал Джа.

Індійський метеорологічний департамент попередив, що в суботу, швидше за все, негода охопить ще ширшу область.

Керівник державного управління щодо боротьби зі стихійними лихами в штаті Теланган Чандравадан сказав, что нестабільна погода утримається в південному регіоні.

“У нас подібні попередження про негоду на найближчі два дні”, — заявив Чандраввадан.

Від штормів та ударів блискавки в Індії щороку гинуть тисячі людей, але остання буря стала однією з найсерйозніших за останні десятиліття.

Як повідомляв УНН, через негоду було скасовано десятки рейсів у міжнародних аеропортах, включаючи Делі. Раніше повідомлялось про 91 жертву.

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