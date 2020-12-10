Из-за непогоды в "Борисполе" отменено прибытие ряда рейсов: перечень
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Из-за ухудшения погодных условий в аэропорту "Борисполь" отменено посадку шести самолетов - самолеты сели в резервных аэропортах или вернулись в аэропорты вылета. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта, передает УНН.
"В связи со сложными погодными условиями в Международном аэропорту "Борисполь" некоторые рейсы совершили посадку в резервных аэропортах или приняли решение вернуться в аэропорты вылета", - сообщили в аэропорту.
По состоянию на 20:30 это рейсы:
Белавиа - BRU845 (Минск - Киев);
LOT - LOT7KU (Варшава - Киев);
Windrose - WRC 114 (Ивано-Франковск - Киев);
WRC 104 (Днепр - Киев);
WRC 164 (Львов - Киев);
WRC124 (Одесса - Киев).
Сообщается, что решение воспользоваться резервным аэропортом и изменить запланированный маршрут принимает исключительно командир воздушного судна.
"Сейчас Международный аэропорт "Борисполь" работает и постоянно осуществляет обработку перрона, рулежных дорожек и взлетно-посадочной полосы. Задействовано 15 единиц техники для обеспечения условий взлета и посадки", - отметили в администрации аэропорта.
В "Борисполе" призвали учитывать возможные изменения в расписании рейсов. Проверить информацию можно на онлайн табло аэропорта и онлайн табло на сайте авиакомпании.
Добавим, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в Киевской и Житомирской области ввели временное ограничение движения транспорта.