Через негоду у “Борисполі” скасовано прибуття низки рейсів: перелік
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Через погіршення погодних умов в аеропорту “Бориспіль” скасовано посадку шести літаків - літаки сіли в резервних аеропортах або повернулись в аеропорти вильоту. Про це повідомляє пресслужба аеропорту, передає УНН.
“У зв’язку зі складними погодними умовами в Міжнародному аеропорту „Бориспіль“ деякі рейси здійснили посадку в резервних аеропортах або прийняли рішення повернутись в аеропорти вильоту”, — повідомили в аеропорту.
Станом на 20:30 це рейси:
Белавіа — BRU845 (Мінськ — Київ);
LOT — LOT7KU (Варшава — Київ);
Windrose — WRC 114 (Івано-Франківськ — Київ);
WRC 104 (Дніпро́ — Київ);
WRC 164 (Львів — Київ);
WRC124 (Одеса — Київ).
Повідомляється, що рішення скористатись резервним аеропортом і змінити запланований маршрут приймає виключно командир повітряного судна.
“Наразі Міжнародний аеропорт „Бориспіль“ працює та постійно здійснює обробку перону, руліжних доріжок та злітно-посадкової смуги. Задіяно 15 одиниць техніки для забезпечення умов зльоту та посадки”, — зазначили в адміністрації аеропорту.
У "Борисполі" закликали враховувати можливі зміни в розкладі рейсів. Перевірити інформацію можна на онлайн табло аеропорту та онлайн табло на сайті авіакомпанії.
Додамо, що в зв’язку з несприятливими погодними умовами у Київській та Житомирській області ввели тимчасове обмеження руху транспорту.