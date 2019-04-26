Из-за "минирования" в Харькове эвакуировали более тысячи человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Правоохранители проверили информацию о минировании метро в Харькове а также взрывчатки на площади Конституции и в одном из зданий города. В ходе следственных действий эвакуировали более тысячи человек, подозрительных предметов не обнаружили. Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает УНН.
"Полицейские провели тщательный осмотр еще трех объектов. В ходе проверки специалисты осмотрели 10077 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 1045 граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что на местах событий работали следственно-оперативные группы, кинологическая служба а также специалисты взрывотехнического управления полиции.
На улице Университетская, 5 осмотрели 1500 кв. метров площади здания и 1000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировано 45 граждан.
На станции метро "Площадь Конституции" осмотрено 2577 кв. метров площади, эвакуированы 1000 граждан.
На площади Конституции осмотрено 5000 кв. метров территории.
Сейчас решается вопрос о квалификации события согласно Уголовному кодексу Украины.
Напомним, сегодня в Харькове сообщили о взрывчатке в метро.