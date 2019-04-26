Через "мінування" у Харкові евакуювали більше тисячі людей

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Правоохоронці перевірили інформацію щодо мінування метро у Харкові а також вибухівки на площі Конституції і в одній з будівель міста. В ході слідчих дій евакуювали більше тисячі осіб, підозрілих предметів не виявили. Про це повідомляє прес-служба поліції області, передає УНН.