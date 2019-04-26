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Через "мінування" у Харкові евакуювали більше тисячі людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Правоохоронці перевірили інформацію щодо мінування метро у Харкові а також вибухівки на площі Конституції і в одній з будівель міста. В ході слідчих дій евакуювали більше тисячі осіб, підозрілих предметів не виявили. Про це повідомляє прес-служба поліції області, передає УНН.

"Поліцейські провели ретельний огляд ще трьох об’єктів. В ході перевірки фахівці оглянули 10077 кв. метрів приміщень та прилеглої території, евакуювали 1045 громадян. Жодних вибухових речовин не виявлено", - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що на місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, кінологічна служба а також фахівці вибухотехнічного управління поліції.

На вулиці Університетська, 5 оглянули 1500 кв. метрів площі будівлі та 1000 кв. метрів прилеглої території, евакуйовано 45 громадян.

На станції метро "Майдан Конституції" оглянуто 2577 кв. метрів площі, евакуйовано 1000 громадян.

На площі Конституції оглянуто 5000 кв. метрів території.

Наразі вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.

Нагадаємо, сьогодні у Харкові повідомили про вибухівку у метро.

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