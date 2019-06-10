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Из-за массового отравления детей в лагере на Буковине открыто производство

Из-за массового отравления детей в лагере на Буковине открыто производство

Киев  •  УНН

 • 7496 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Полиция открыла уголовное производство из-за массового отравления детей в лагере в Заставнивском районе Черновицкой области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции области.

"По данному факту следственные Заставнивского отделения полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас полицейские опрашивают пострадавших и работников заведения, устанавливают поставщиков продуктов питания.

Напомним, пятеро детей из лагеря на Буковине оказались в больнице с отравлением.

В полиции сообщили, что их госпитализировали в Кицманской ЦРБ с диагнозом "острый энтероколит".

Как сообщал УНН, состояние отравившихся в лагере на Буковине, удовлетворительное.

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