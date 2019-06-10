Через масове отруєння дітей у таборі на Буковині відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження через масове отруєння дітей у таборі у Заставнівському районі Чернівецької області. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції області.
"За вказаним фактом слідчі Заставнівського відділення поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 137 (Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі поліцейські опитують потерпілих і працівників закладу, встановлюють постачальників продуктів харчування.
Нагадаємо, п'ятеро дітей з табору на Буковині опинилися в лікарні з отруєнням.
У поліції повідомили, що їх госпіталізували до Кіцманської ЦРЛ із діагнозом "гострий ентероколіт".
Як повідомляв УНН, стан дітей, які отруїлися у таборі на Буковині, задовільний.