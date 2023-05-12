Из-за кризиса рождаемости в Италии сократят школьные классы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. По словам министра образования Италии Джузеппе Вальдитара в ближайшее десятилетие количество школьных заведений Италии сократится на один миллион из-за падения рождаемости и непрерывного “оттока умов”, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Национальное статистическое бюро Италии сообщило, что рождаемость в стране упала до исторического минимума менее 400 000 новорожденных в 2022 году. Общая численность населения сократилась на 179 000 до 58,85 миллиона.
Министр образования Джузеппе Вальдитара заявил, что количество учащихся упадет до 6 миллионов в 2033-2034 учебном году с 7,4 миллиона в 2021 году, причем каждый год в классы будет входить на 110 000-120 000 учеников меньше.
Дополнительно
Сокращение рождаемости и старение населения является главным беспокойством для третьей по величине страны ЕС, ведь это приводит к падению экономической производительности и повышению расходов на социальное обеспечение.
Правительство премьер-министра Джорджии Мелони сделало этот вопрос приоритетным после прихода к власти, пообещав оказывать поддержку семьям для повышения рождаемости.
Резкое сокращение количества студентов также может привести к сокращению количества преподавателей до 558 000 в 2033/34 году с более 684 000 сейчас.
Стремясь помочь семьям, на прошлой неделе правительство приняло трудовой пакет, который включает в себя отказ от налогов в этом году на дополнительные выплаты для работников с детьми, максимум до 3000 евро на работника.
Напомним
По итогам 2022 года в Италии родилось 393 тысячи младенцев, это примерно на 1,8% меньше, чем в 2021 году. Это значение является самым низким с 1861 года.