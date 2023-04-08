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В Італії зафіксували найнижчий рівень народжуваності із 1861 року

В Італії зафіксували найнижчий рівень народжуваності із 1861 року

Київ • УНН

 • 996219 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. За підсумками 2022 року в Італії народилося 393 тисячі немовлят, це приблизно на 1,8% менше, ніж у 2021 році. Це значення є найнижчим із 1861 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Спад народжуваності стався, незважаючи на фінансову підтримку з боку держави. Схема, розроблена італійським урядом у 2021 році, надає сім'ям щомісячну допомогу у розмірі від 50 до 175 євро на кожного новонародженого.

Виплати розпочалися з березня 2022 року. Сума виплат залежить від доходу сім'ї, але навіть заможні сім'ї мають право отримання підтримки.

За словами експертів, для стимулювання народжуваності необхідно розвивати послуги з догляду за дітьми, особливо тими, які надто малі, щоб ходити до школи.

Доповнення

Зазначається, що населення Італії, яке нині становить 58 млн. осіб, може скоротитися до 48 млн. до 2070 року. Народжуваність в Італії неухильно знижувалась після фінансової кризи 2008 року.

Нагадаємо 

Народжуваність у Польщі досягла найнижчого рівня з часів Другої світової війни.

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