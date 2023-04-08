В Италии зафиксировали самый низкий уровень рождаемости с 1861 года

Детали

Спад рождаемости произошел, несмотря на финансовую поддержку со стороны государства. Схема, разработанная итальянским правительством в 2021 году, предоставляет семьям ежемесячное пособие в размере от 50 до 175 евро на каждого новорожденного.

Выплаты начались с марта 2022 года. Сумма выплат зависит от дохода семьи, но даже состоятельные семьи имеют право на получение поддержки.

По словам экспертов, для стимулирования рождаемости необходимо развивать услуги по уходу за детьми, особенно теми, которые слишком малы, чтобы ходить в школу.

Дополнение

Отмечается, что население Италии, которое сейчас составляет 58 млн. человек, может сократиться до 48 млн. к 2070 году. Рождаемость в Италии неуклонно снижалась после финансового кризиса 2008 года.

Напомним

Рождаемость в Польше достигла самого низкого уровня со времен Второй мировой войны.