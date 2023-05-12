Через кризу народжуваності в Італії скоротять шкільні класи
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. За словами міністра освіти Італії в найближче десятиліття кількість шкільних закладів Італії скоротиться на один мільйон через падіння народжуваності та безперервний “відтік мізків”, повідомляє Reuters, пише УНН.
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Національне статистичне бюро Італії повідомило, що народжуваність в країні впала до історичного мінімуму менше ніж 400 000 новонароджених у 2022 році. Загальна чисельність населення скоротилася на 179 000 до 58,85 мільйона.
Міністр освіти Джузеппе Вальдітара заявив, що кількість учнів впаде до 6 мільйонів у 2033-2034 навчальному році з 7,4 мільйона в 2021 році, причому щороку в класи буде входити на 110 000-120 000 учнів менше.
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Скорочення народжуваності та старіння населення є головним занепокоєнням для третьої за величиною країни ЄС, адже це призводить до падіння економічної продуктивності та підвищення витрат на соціальне забезпечення.
Уряд прем'єр-міністра Джорджії Мелоні зробив це питання пріоритетним після приходу до влади минулого року, пообіцявши надавати підтримку сім'ям для підвищення народжуваності.
Різке скорочення кількості студентів також може призвести до скорочення кількості викладачів до 558 000 у 2033/34 році з понад 684 000 зараз.
Прагнучи допомогти сім’ям, минулого тижня уряд прийняв трудовий пакет, який містити відмову від податків цього року на додаткові виплати для працівників з дітьми, максимум до 3000 євро на працівника.
Нагадаємо
За підсумками 2022 року в Італії народилося 393 тисячі немовлят, це приблизно на 1,8% менше, ніж у 2021 році. Це значення є найнижчим із 1861 року.