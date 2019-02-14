Из-за краж в ОРДЛО прекратили призывать ранее судимых - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российско-оккупационных войск вынуждено вводить кадровые ограничения по прохождению военной службы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"В частности, комиссиями высших штабов ВС РФ при работе в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК установлено рост с начала э. г.. В подчиненных подразделениях преступлений, связанных прежде всего с хищением военного имущества , оружия и боеприпасов. С целью снижения уровня правонарушений среди личного состава, командующим 1 и 2 АК отдано распоряжение об отмене ранее предоставленных военным комиссариатам разрешений на набор граждан, имеющих судимость. Также введен запрет повторного заключения контрактов с военнослужащими, которые были ранее уволенные с военной службы в связи с нарушениями выполнения условий контрактов", - сказано в сообщении.
Дополнительно командование оккупационных войск обязало командиров соединений и частей 1 и 2 АК увольнять российских наемников, которые отказались сдавать военные билеты и паспорта РФ с целью сокрытия участия российских граждан в вооруженном конфликте на Востоке Украины.
Как сообщал УНН, боевики открыли огонь по жилой застройке на Донбассе.