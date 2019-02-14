Через крадіжки в ОРДЛО припинили призивати раніше судимих — розвідка

"Зокрема, комісіями вищих штабів ЗС РФ під час роботи у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК встановлено зростання з початку ц. р. у підпорядкованих підрозділах злочинів, пов’язаних перш за все з розкраданням військового майна, зброї та боєприпасів. З метою зниження рівня правопорушень серед особового складу, командувачам 1 та 2 АК віддано розпорядження про відміну раніше наданих військовим комісаріатам дозволів на набір громадян, які мають судимість. Також введено заборону повторного укладання контрактів з військовослужбовцями, які були раніше звільнені з військової служби у зв’язку з порушеннями виконання умов контрактів", - сказано у повідомлені.

Додатково командування окупаційних військ зобов’язало командирів з’єднань і частин 1 та 2 АК звільняти російських найманців, які відмовились здавати військові квитки та паспорти РФ з метою приховування участі російських громадян у збройному конфлікті на Сході України.



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