Из-за конфликта нардепов Мельничука и Линько открыли производство
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. По факту инцидента между народными депутатами Сергеем Мельничуком и Дмитрием Линько во время телеэфира начато уголовное производство по факту хулиганства. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
"Киевской местной прокуратурой №9 начато уголовное производство по факту инцидента, произошедшего между народными депутатами Украины Сергеем Мельничуком и Дмитрием Линько в вечернем эфире одного из телеканалов", - сообщили в столичной прокуратуре.
Сведения внесены в ЕРДР по предварительной правовой квалификации по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство).
Досудебное расследование поручено следователем СО Соломенского управления полиции ГУ НП в г. Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять местная прокуратура.
Напомним, накануне вечером поспорили нардепы Мельничук и Линько.