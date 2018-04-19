Из-за конфликта нардепов Мельничука и Линько открыли производство

"Киевской местной прокуратурой №9 начато уголовное производство по факту инцидента, произошедшего между народными депутатами Украины Сергеем Мельничуком и Дмитрием Линько в вечернем эфире одного из телеканалов", - сообщили в столичной прокуратуре.

Сведения внесены в ЕРДР по предварительной правовой квалификации по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Досудебное расследование поручено следователем СО Соломенского управления полиции ГУ НП в г. Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять местная прокуратура.

Напомним, накануне вечером поспорили нардепы Мельничук и Линько.