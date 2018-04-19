Через конфлікт нардепів Мельничука і Лінька відкрили провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. За фактом інциденту між народними депутатами Сергієм Мельничуком та Дмитром Ліньком під час телеефіру розпочато кримінальне провадження за фактом хуліганства. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
"Київською місцевою прокуратурою №9 розпочато кримінальне провадження за фактом інциденту, що стався між народними депутатами України Сергієм Мельничуком та Дмитром Ліньком у вечірньому ефірі одного з телеканалів", - повідомили у столичній прокуратурі.
Відомості внесено до ЄРДР за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство).
Досудове розслідування доручено слідчим СВ Солом’янського управління поліції ГУ НП в м. Києві, процесуальне керівництво здійснюватиме місцева прокуратура.
Нагадаємо, напередодні ввечері посперечалися нардепи Мельничук і Лінько.