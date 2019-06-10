Из-за ДТП в Черноморске, при котором пострадал полицейский, открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Полиция открыла уголовное производство из-за дорожно-транспортного происшествия в Черноморске Одесской области, в результате которого пострадал полицейский. Об этом журналисту УНН сообщила начальник отдела коммуникации ГУНП в Одесской области Любовь Гордиевская.
"Было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами", - отметила Гордиевская.
По ее словам, сейчас полицейский находится в медицинском учреждении, состояние его оценивается как стабильное, его жизни ничего не угрожает. Он проходит дальнейшее обследование и лечение.
Кроме того, как отметила Гордиевская, личность правонарушителя установлена. Сразу после происшествия он был направлен в медицинское учреждение для установления его состояния, поскольку "по внешним признакам он был очень пьян".
По данным полиции, преступник не задержан.
Напомним, в Черноморске на большой скорости в припаркованный на обочине служебный автомобиль с включенными проблесковыми маячками влетел "ВАЗ", за рулем которого был 23-летний водитель с явными признаками опьянения.
В результате аварии телесные повреждения получил полицейский. Он попал в больницу с переломанными ребрами, ушибом грудной клетки и черепно-мозговой травмой.