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Через ДТП у Чорноморську, при якій постраждав поліцейський, відкрито провадження

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження через дорожньо-транспортну пригоду в Чорноморську Одеської області, внаслідок якої постраждав поліцейський. Про це журналісту УНН повідомила начальник відділу комунікації ГУНП в Одеській області Любов Гордієвська.

"Було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами", - зазначила Гордієвська.

За її словами, наразі поліцейський перебуває у медичному закладі, стан його оцінюється як стабільний, його життю нічого не загрожує. Він проходить подальше обстеження і лікування.

Крім того, як зазначила Гордієвська, особа правопорушника встановлена. Одразу після події його направили у медичний заклад для встановлення його стану, оскільки "за зовнішніми ознаками він був дуже п’яний".

За даними поліції, правопорушник не затриманий.

Нагадаємо, у Чорноморську на великій швидкості у припаркований на узбіччі службовий автомобіль із ввімкненими проблисковими маячками влетів "ВАЗ", за кермом якого був 23-річний водій з явними ознаками сп’яніння.

Внаслідок аварії тілесні ушкодження отримав поліцейський. Він потрапив у лікарню з переламаними ребрами, забоєм грудної клітини та черепно-мозковою травмою.

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