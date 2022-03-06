Через "Дию" украинцы собрали для армии уже 100 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Через приложение "Дия" для украинской армии собрали уже 100 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Минцифры.
Детали
"Такую сумму удалось собрать благодаря более чем 100 тысячам пользователям "Дии"!, которые перечислили средства в пользу украинской армии в приложении. Благодарим вас. Ваш вклад — весомый", — говорится в сообщении.
Чтобы перечислить деньги, нужно:
"Все донаты идут в фонд помощи армии "Вернись живым", — добавили в Минцифры.
Напомним
Приложение "Дия" будет транслировать марафон телеканалов, которые объединились для того, чтобы 24/7 освещать войну РФ против Украины.