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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 55068 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Через "Дію" українці зібрали для армії вже 100 млн грн

Через "Дію" українці зібрали для армії вже 100 млн грн

Київ • УНН

 • 116388 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Через застосунок "Дія" для української армії зібрали вже 100 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал Мінцифри.

Деталі

"Таку суму вдалося зібрати завдяки більше ніж 100 тисячам користувачам "Дії!, які перерахували кошти на користь української армії в застосунку. Дякуємо кожному з вас. Ваш внесок — вагомий", — ідеться у повідомленні.

Щоб перерахувати гроші, потрібно:

  • Авторизуватися в оновленому застосунку "Дія";
  • Натиснути "Допомогти армії";
  • Вказати суму, яку хочете переказати, реквізити картки та натиснути "Сплатити".

    • "Усі донати йдуть у фонд допомоги армії "Повернись живим", — додали у Мінцифри.

    Нагадаємо

    Застосунок "Дія" транслюватиме марафон телеканалів, які об’єдналися для того, щоб 24/7 висвітлювати війну РФ проти України.

    Українські Національні Новини

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