Через "Дію" українці зібрали для армії вже 100 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Через застосунок "Дія" для української армії зібрали вже 100 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал Мінцифри.
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"Таку суму вдалося зібрати завдяки більше ніж 100 тисячам користувачам "Дії!, які перерахували кошти на користь української армії в застосунку. Дякуємо кожному з вас. Ваш внесок — вагомий", — ідеться у повідомленні.
Щоб перерахувати гроші, потрібно:
"Усі донати йдуть у фонд допомоги армії "Повернись живим", — додали у Мінцифри.
Нагадаємо
Застосунок "Дія" транслюватиме марафон телеканалів, які об’єдналися для того, щоб 24/7 висвітлювати війну РФ проти України.