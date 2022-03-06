Через "Дію" українці зібрали для армії вже 100 млн грн

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"Таку суму вдалося зібрати завдяки більше ніж 100 тисячам користувачам "Дії!, які перерахували кошти на користь української армії в застосунку. Дякуємо кожному з вас. Ваш внесок — вагомий", — ідеться у повідомленні.

Щоб перерахувати гроші, потрібно:

Авторизуватися в оновленому застосунку "Дія";

Натиснути "Допомогти армії";

Вказати суму, яку хочете переказати, реквізити картки та натиснути "Сплатити".

"Усі донати йдуть у фонд допомоги армії "Повернись живим", — додали у Мінцифри.

Нагадаємо

Застосунок "Дія" транслюватиме марафон телеканалів, які об’єдналися для того, щоб 24/7 висвітлювати війну РФ проти України.