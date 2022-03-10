Через "Дию" для украинской армии собрали уже 120 млн грн

Детали

“Украинцы собрали уже 120 миллионов гривен на армию через "Дию". К сбору средств в "Дии" присоединились более 130 тысяч украинцев”, - говорится в сообщении.

Все деньги поступили в фонд "Вернись живым".

Дополнение

24 февраля Нацбанк открыл спецсчет для сбора денег на нужды армии.

8 марта Национальный банк Украины сообщил, что на поддержку Вооруженных сил Украины и гуманитарную помощь собрали почти 11 миллиардов гривен.