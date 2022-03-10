Через "Дию" для украинской армии собрали уже 120 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Через государственный сервис "Дия" для украинской армии собрали уже 120 миллионов гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сервис “Дия”
Детали
“Украинцы собрали уже 120 миллионов гривен на армию через "Дию". К сбору средств в "Дии" присоединились более 130 тысяч украинцев”, - говорится в сообщении.
Все деньги поступили в фонд "Вернись живым".
Дополнение
24 февраля Нацбанк открыл спецсчет для сбора денег на нужды армии.
8 марта Национальный банк Украины сообщил, что на поддержку Вооруженных сил Украины и гуманитарную помощь собрали почти 11 миллиардов гривен.