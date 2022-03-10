Через "Дію" для української армії зібрали вже 120 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Через державний сервіс "Дія" для української армії зібрали вже 120 мільйонів гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на сервіс “Дія”
Деталі
“Українці зібрали вже 120 мільйонів гривень на армію через "Дію". До збору коштів у "Дії" долучилися понад 130 тисяч українців”, - йдеться в повідомленні.
Усі гроші надійшли у фонд "Повернись живим".
Доповнення
24 лютого Нацбанк відкрив спецрахунок для збирання грошей на потреби армії.
8 березня Національний банк України повідомив, що на підтримку Збройних сил України та гуманітарну допомогу зібрали майже 11 мільярдів гривень.